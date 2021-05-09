Град, ливень, оползни – в регионах Грузии борются с последствиями непогоды

Практически на всей территории Восточной Грузии сильный ливень и град повредил урожай фермеров и создал проблемы на автодорогах

ТБИЛИСИ, 9 мая – Sputnik. Сильный град обрушился на несколько деревень муниципалитета Тетрицкаро (регион Квемо Картли).

Град сильно повредил саженцы и фруктовые деревья в селах Дзирага, Алексеевка, Чивчави, Мецевани, Чхвиквта, Джорджиашвили, Асурети и самом городе Тетрицкаро.

По словам представителя мэрии муниципалитета Тетрицкаро Георгия Коридзе, комиссия по подсчету нанесенного непогодой ущерба приступит к работе завтра утром.

Интенсивные дожди создали проблемы жителям ущелья Атени Горийского муниципалитета. Обильные осадки спровоцировали сход оползней и грязевых потоков, которые перекрыли проезжую часть.

В эти минуты ведутся работы по очистке дороги. К вечеру движение автотранспорта должно быть восстановлено.

Из-за обильных осадков были подтоплены несколько проспектов в городе Рустави.

От сильного града пострадали села Аргохи, Маграани и Пичховани Ахметского муниципалитета в Кахети. В основном ущерб нанесен виноградникам и различным зерновым культурам. По словам местных жителей, град длился около 20 минут.

Непогода создала проблемы и в Сагареджо. Сильный ветер повалил деревья, из-за чего было приостановлено движение автомобилей по центральной автомагистрали.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится на территории Грузии до 11 мая.

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