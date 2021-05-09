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Карантинная весна в столице Грузии. Пустынные аллеи в парке Рике в Тбилиси и вид на собор Сиони

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 11 мая

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1158)
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Sputnik Грузия
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В столице Грузии во вторник будет ветрено, но осадков не ожидается, столбик термометра поднимется до 18-19 градусов

ТБИЛИСИ, 9 мая — Sputnik. Синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду с прояснениями в Тбилиси во вторник, 11 мая.

Солнце в Тбилиси взойдет в 05:45 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс семь-восемь градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 18-19 градусов тепла.

Ветер в столице будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Закат в Тбилиси будет в 20:08.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1158)
Теги:
Прогноз погоды в Тбилиси, Погода, Тбилиси, Грузия

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