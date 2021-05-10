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Вид на город Тбилиси - солнечная погода, мост Мира

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 12 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1159)
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Sputnik Грузия
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Теплый солнечный день обещают синоптики в столице в среду - дождя не будет, температура воздуха составит 22-23 градуса

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Солнечную погоду без осадков обещают синоптики жителям и гостям Тбилиси в среду, 12 мая.

Солнце в столице взойдет в 05:44 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс девять-десять градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 22-23 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 20:09.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1159)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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