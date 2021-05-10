Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 12 мая

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Теплый солнечный день обещают синоптики в столице в среду - дождя не будет, температура воздуха составит 22-23 градуса
ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Солнечную погоду без осадков обещают синоптики жителям и гостям Тбилиси в среду, 12 мая.
Солнце в столице взойдет в 05:44 по местному времени.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс девять-десять градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 22-23 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 20:09.
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