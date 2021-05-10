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Высокогорный регион Рача

В Раче выпал майский снег - необычное для Грузии зрелище

photo : courtesy of Faig Huseynov
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (250)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210510/251690348/V-Rache-vypal-mayskiy-sneg---neobychnoe-dlya-Gruzii-zrelische.html

Нынешняя весна в Грузии мало похожа на привычную, она полна аномалиями и такими погодными сюрпризами, как, например, в Раче

ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Несвойственная для мая жара, которая установилась в Западной Грузии на прошлой неделе, сменилась резким похолоданием.

Сильный ветер, ливневые дожди, шторм на море, в горах метель и опасность схода оползней создали проблемы жителям нескольких регионов.

Так в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети 10 мая выпал снег, видео публикует один из пользователей Facebook в группе "Рача - любовь моя".

На видео видно, что из-за снега водителю автомобиля сложно управлять машиной и ее заносит на поворотах.

По прогнозам синоптиков, погода в Грузии должна улучшиться с 11 мая.

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Темы:
Погода в Грузии (250)
Теги:
Рача, Снег, Погода, Грузия

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