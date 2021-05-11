Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 13 мая

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Прекрасная погода ожидается в грузинской столице в четверг, днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла
ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 13 мая.
Солнце в столице взойдет в 05:43 по местному времени.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 12-13 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 25-26 градусов тепла.
Вечером ожидается частично облачная погода.
Закат в Тбилиси будет в 20:11.
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