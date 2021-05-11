Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 13 мая

Прекрасная погода ожидается в грузинской столице в четверг, днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла

ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 13 мая.

Солнце в столице взойдет в 05:43 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 12-13 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 25-26 градусов тепла.

Вечером ожидается частично облачная погода.

Закат в Тбилиси будет в 20:11.

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