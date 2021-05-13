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Вид на город Тбилиси - солнечная погода, мост Мира

Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 14 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1161)
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Sputnik Грузия
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В пятницу можно будет почувствовать приближение лета – в столице будет солнечно и тепло, столбик термометра приблизится к 30 градусам выше нуля

ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Ясная и солнечная погода с небольшой облачностью ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 14 мая.

Солнце в столице взойдет в 05:41 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16-17 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 28-29 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 20:13.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1161)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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