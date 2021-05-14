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Старый Тбилиси - район Калаубани. Мейдан. Городская архитектура

Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 15 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1162)
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Sputnik Грузия
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Небольшая облачность не испортит субботний день в столице – преимущественно будет светить солнце, а температура воздуха составит 27-28 градусов

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Ясная, солнечная, теплая погода с небольшой облачностью ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 15 мая.

Солнце в столице взойдет в 05:41 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15-16 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 27-28 градусов тепла.

Закат в Тбилиси будет в 20:13.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1162)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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