Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 15 мая

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Небольшая облачность не испортит субботний день в столице – преимущественно будет светить солнце, а температура воздуха составит 27-28 градусов
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Ясная, солнечная, теплая погода с небольшой облачностью ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 15 мая.
Солнце в столице взойдет в 05:41 по местному времени.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15-16 градусов. Днем столбик термометра поднимется максимум до 27-28 градусов тепла.
Закат в Тбилиси будет в 20:13.
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