Жара в мае: в Грузии потеплеет до +35 градусов

После прохладных и дождливых дней погода в Грузии прояснится

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют значительное потепление по всей стране в ближайшие дни.

По информации Национального агентства окружающей среды, 14 мая в Западной Грузии температура воздуха прогреется до 30-35 градусов, а в Восточной Грузии – до 27-32 градусов.

В субботу, 15 мая, в некоторых районах страны ожидаются дожди. В Восточной Грузии может быть и град. Температура воздуха в Западной Грузии упадет на 6-7 градусов.

В Тбилиси в пятницу ожидается ясная погода без осадков, 15 мая возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в столице Грузии достигнет 28-30 градусов тепла.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале