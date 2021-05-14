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Туристический квартал Новый Тифлис

Жара в мае: в Грузии потеплеет до +35 градусов

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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После прохладных и дождливых дней погода в Грузии прояснится

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют значительное потепление по всей стране в ближайшие дни.

По информации Национального агентства окружающей среды, 14 мая в Западной Грузии температура воздуха прогреется до 30-35 градусов, а в Восточной Грузии – до 27-32 градусов.

В субботу, 15 мая, в некоторых районах страны ожидаются дожди. В Восточной Грузии может быть и град. Температура воздуха в Западной Грузии упадет на 6-7 градусов.

В Тбилиси в пятницу ожидается ясная погода без осадков, 15 мая возможен кратковременный дождь. Температура воздуха в столице Грузии достигнет 28-30 градусов тепла.

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