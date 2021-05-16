Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 18 мая

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Днем во вторник воздух в столице прогреется до 26-27 градусов тепла, а осадков в течение суток не ожидается
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Ясная, солнечная погода ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 18 мая.
Солнце в столице взойдет в 05:38 по местному времени.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15-16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 26-27 градусов тепла. Осадков не ожидается.
Закат в Тбилиси будет в 20:15.
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