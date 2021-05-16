Погода в Грузии в ближайшие дни ухудшится

До конца дня 19 мая в Грузии ожидаются дожди с грозами, местами сильные, возможен град, сильный ветер, на морском побережье - шторм

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды по всей стране в ближайшие дни.

По информации Национального агентства окружающей среды, со второй половины дня 17 мая и до конца дня 19 мая в Грузии ожидаются дожди с грозами, местами сильные, возможен град, сильный ветер. На море прогнозируют двух-трех балльный шторм.

Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках Грузии. В горных районах могут активизироваться оползни.

В дневные часы в Тбилиси ожидается ясная погода без осадков. Возможно небольшая облачность.

17 и 18 мая в ночные часы ожидается кратковременный дождь.

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