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Прохожие с зонтиками идут по одной из улиц Батуми после дождя

Погода в Грузии в ближайшие дни ухудшится

© Sputnik / Seyran Baroyan
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (252)
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Sputnik Грузия
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До конца дня 19 мая в Грузии ожидаются дожди с грозами, местами сильные, возможен град, сильный ветер, на морском побережье - шторм

ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют ухудшение погоды по всей стране в ближайшие дни.

Вид на столицу Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 18 мая

По информации Национального агентства окружающей среды, со второй половины дня 17 мая и до конца дня 19 мая в Грузии ожидаются дожди с грозами, местами сильные, возможен град, сильный ветер. На море прогнозируют двух-трех балльный шторм.

Ожидаемые сильные дожди могут значительно повысить уровень воды в реках Грузии. В горных районах могут активизироваться оползни.

В дневные часы в Тбилиси ожидается ясная погода без осадков. Возможно небольшая облачность.

17 и 18 мая в ночные часы ожидается кратковременный дождь.

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Темы:
Погода в Грузии (252)
Теги:
Прогноз погоды в Грузии, Непогода в Грузии, Погода, Грузия

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