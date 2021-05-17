Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 19 мая

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Солнечный день без осадков прогнозируют синоптики в среду в столице, температура воздуха составит 25-26 градусов
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 19 мая.
Солнце в столице взойдет в 05:37 по местному времени.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15-16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла. Осадков не ожидается.
Закат в Тбилиси будет в 20:17.
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