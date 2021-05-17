11:50 17 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.1392
  • 100 RUB4.6170
  • USD3.4186
Поиск
Тбилиси без машин: каким мы его запомним

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 19 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1164)
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210517/251741646/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-sredu-19-maya.html

Солнечный день без осадков прогнозируют синоптики в среду в столице, температура воздуха составит 25-26 градусов

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет жителей и гостей Тбилиси в среду, 19 мая.

Солнце в столице взойдет в 05:37 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15-16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 25-26 градусов тепла. Осадков не ожидается.

Закат в Тбилиси будет в 20:17.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1164)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Мисс Перу Яник Масета Дель Кастильо во время показа национального костюма конкурса Мисс Вселенная 2021
Самые необычные и оригинальные национальные костюмы конкурса "Мисс Вселенная" - фото
Армянский спортсмен демонстрирует зрелищные трюки
Cпортсмен из Армении демонстрирует зрелищные трюки - видео
Спид в Грузии
СПИД в Грузии
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться