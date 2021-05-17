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Ветер повалил деревья в Западной Грузии

Ливень и сильный ветер создали проблемы в Западной Грузии

photo: Energo Pro Georgia / FB
Погода
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Темы:
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Sputnik Грузия
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Шквальный ветер и сильный дождь повалили деревья в нескольких местах и повредили линии электропередачи в четырех селах в Чохатаурском муниципалитете

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Ливень и сильный ветер создали проблемы жителям Гурии – в Чохатаурском муниципалитете пострадали четыре села, сообщили в мэрии района.

Сильный ветер повалил деревья в селах Хеви, Даба, Земохети и Бурнати. Повреждены линии электропередач. Ветер повредил и крыши жилых домов.

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© photo: Sputnik / Valery Titievsky
Сильный дождь и ветер создали проблемы на западе Грузии

Около часа из-за поваленных деревьев в селе Хеви была перекрыта дорога. Электроэнергию не получали несколько сел. К этому времени, подача электроэнергии восстановлена практически везде

"Муниципалитет по возможности окажет помощь населению, я имею в виду неотложные случаи", – заявил мэр Чохатаури Ираклий Кучава.

Представители мэрии и служба по чрезвычайным ситуациям оказывают помощь населению, а бригады энергораспределительной компании Energo-Pro-Georgia восстанавливают поврежденные линии электропередачи. Специальная комиссия подсчитает ущерб.

Тем временем Национальное агентство окружающей среды прогнозирует ухудшение погоды со второй половины 17 мая. До конца дня 19 мая в Грузии ожидаются дожди с грозами, в некоторых местах возможен град, сильный ветер и 2-3-бальный шторм на море.

По информации синоптиков, ожидаемые дожди могут вызвать повышение уровня воды в реках, а в горных районах активизировать оползневые процессы.

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Темы:
Погода в Грузии (253)
Теги:
Гурия, Погода, Грузия

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