Точный прогноз погоды в Тбилиси на четверг, 20 мая

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Солнечный день без осадков прогнозируют синоптики в четверг в столице, температура воздуха составит 27-28 градусов
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет жителей и гостей Тбилиси в четверг, 20 мая.
Солнце в столице взойдет в 05:36 по местному времени.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13-14 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 27-28 градусов тепла. Осадков не ожидается.
Закат в Тбилиси будет в 20:18.
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