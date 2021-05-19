Точный прогноз погоды в Тбилиси на пятницу, 21 мая

Наступает летняя жара – в пятницу в столице, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 30-31 градуса тепла и никакого дождя

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Ясная, солнечная и теплая погода ждет жителей и гостей Тбилиси в пятницу, 21 мая.

Солнце в столице взойдет в 05:36 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 30-31 градусов тепла. Осадков не ожидается.

Закат в Тбилиси будет в 20:19.

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