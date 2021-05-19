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Жаркая погода в столице Грузии. Купание в фонтанах

В Грузии температура поднимется до 37 градусов

© Sputnik / STRINGER
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (254)
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Sputnik Грузия
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В ближайшие дни практически на всей территории страны установится летняя жара - и в Восточной, и в Западной Грузии температура не опустится ниже 30 градусов

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии в ближайшие дни поднимется до 37 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

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photo: Energo Pro Georgia / FB
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По прогнозам синоптиков, 20 и 21 мая, в четверг и в пятницу, в стране ожидается жаркая погода без осадков. Температура воздуха в Западной Грузии составит плюс 32-37 градусов, а в Восточной 30-35 градусов тепла.

В субботу, 22 мая, в некоторых районах страны ожидается дождь. В Западной Грузии температура воздуха понизится до 25-30 градусов выше нуля, а в Восточной повысится до плюс 32-37 градусов.

В воскресенье и в понедельник 23-24 мая в Грузии ожидаются кратковременные дожди с грозой, в некоторых районах возможен град. В западной части страны станет прохладнее, а в Восточной сохранится высокая температура – плюс 30-35 градусов.

Что касается столицы Грузии, то здесь до субботы 22 мая сохранится жаркая погода без осадков. В воскресенье и в понедельник, 23-24 мая, ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха 33-35 градусов тепла.

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Темы:
Погода в Грузии (254)
Теги:
Погода, Грузия

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