Точный прогноз погоды в Тбилиси на субботу, 22 мая

Суббота в столице будет солнечной и даже жаркой, по прогнозам синоптиков, столбик термометра поднимется до 33 градусов выше нуля

ТБИЛИСИ, 20 мая — Sputnik. Преимущественно ясная и частично облачная погода ждет жителей и гостей Тбилиси в субботу, 22 мая.

Солнце в столице взойдет в 05:35 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 32-33 градусов тепла. Осадков не ожидается.

Закат в Тбилиси будет в 20:20.

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