Наводнения и оползни: что принесет погода на выходных

Погода начнет ухудшаться со второй половины субботы, на востоке страны будет гроза с ливнем, а на западе порывистый сильный ветер и град

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сильный дождь ожидается в Грузии на этих выходных, из-за чего возможно увеличение воды в реках и развитие оползневых процессов, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

По данным агентства, погода начнет ухудшаться со второй половины субботы и до конца дня воскресения. На востоке страны будет гроза с ливнем, а на западе порывистый сильный ветер и град.

Температура воздуха в низине упадет на 10-15 градусов.

Из-за ухудшения погоды агентство ожидает, что уровень воды в реках увеличится из-за обильных осадках, возможен разлив мелких рек, в горных районах страны вероятны оползни.

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