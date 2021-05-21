23:49 21 Мая 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0895
  • 100 RUB4.5552
  • USD3.3537
Поиск
Машина под дождем. Сильный ливень

Наводнения и оползни: что принесет погода на выходных

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Непогода в Грузии (217)
73 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/08/18/249271889.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210521/251798016/Navodneniya-i-opolzni-chto-prineset-pogoda-na-vykhodnykh.html

Погода начнет ухудшаться со второй половины субботы, на востоке страны будет гроза с ливнем, а на западе порывистый сильный ветер и град

ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Сильный дождь ожидается в Грузии на этих выходных, из-за чего возможно увеличение воды в реках и развитие оползневых процессов, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

По данным агентства, погода начнет ухудшаться со второй половины субботы и до конца дня воскресения. На востоке страны будет гроза с ливнем, а на западе порывистый сильный ветер и град.

Прохожие с зонтиками идут по одной из улиц Батуми после дождя
© Sputnik / Seyran Baroyan
Погода в Грузии в ближайшие дни ухудшится

Температура воздуха в низине упадет на 10-15 градусов.

Из-за ухудшения погоды агентство ожидает, что уровень воды в реках увеличится из-за обильных осадках, возможен разлив мелких рек, в горных районах страны вероятны оползни.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Непогода в Грузии (217)
Теги:
Прогноз погоды в Грузии, Погода, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Певица Манижа со своей командой (Россия) на бирюзовой ковровой дорожке перед началом церемонии открытия Евровидения-2021 в Роттердаме
Манижа, Киркоров и участники "Евровидения 2021" - самые яркие фото
Снаряд в кровати: палестинцы чудом выжили после авиаударов Израиля
Снаряд в кровати: чудом выжившие палестинцы после авиаударов Израиля - видео
Население Грузии - основная информация
Население Грузии - основная информация
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться