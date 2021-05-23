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Вид на город Тбилиси - улица Бараташвили

Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 25 мая

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1169)
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Днем во вторник в столице столбик термометра поднимется до 28-29 градуса тепла, будет облачно, но без осадков

ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Преимущественно ясная погода с небольшой облачностью во второй половине дня ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 25 мая.

Солнце в столице взойдет в 05:32 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16-17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 28-29 градуса тепла. Осадков не ожидается.

Закат в Тбилиси будет в 20:22.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1169)
Теги:
Тбилиси, Прогноз погоды в Тбилиси, Прогноз погоды, Грузия

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