Точный прогноз погоды в Тбилиси на вторник, 25 мая

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Днем во вторник в столице столбик термометра поднимется до 28-29 градуса тепла, будет облачно, но без осадков
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Преимущественно ясная погода с небольшой облачностью во второй половине дня ждет жителей и гостей Тбилиси во вторник, 25 мая.
Солнце в столице взойдет в 05:32 по местному времени.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16-17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 28-29 градуса тепла. Осадков не ожидается.
Закат в Тбилиси будет в 20:22.
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