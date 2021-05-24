Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 26 мая

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Переменчивая погода ждет жителей и гостей Тбилиси во среду, 26 мая.
Солнце в столице взойдет в 05:32 по местному времени.
Утром и днем ожидается облачная погода с кратковременными дождями. К вечеру осадки прекратятся и прояснится.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15-16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 23-24 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:23.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.