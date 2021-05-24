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Пустые улицы Тбилиси. В Грузии борются с коронавирусом

Точный прогноз погоды в Тбилиси на среду, 26 мая

© Sputnik / Alex Shlamov
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1170)
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Sputnik Грузия
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Облачность, дождь, ветер, относительно прохладно – всего 23-24 градуса тепла, такую погоду прогнозируют синоптики в столице в среду

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Переменчивая погода ждет жителей и гостей Тбилиси во среду, 26 мая.

Солнце в столице взойдет в 05:32 по местному времени.

Утром и днем ожидается облачная погода с кратковременными дождями. К вечеру осадки прекратятся и прояснится.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15-16 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 23-24 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:23.

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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1170)
Теги:
Погода, Тбилиси, Грузия

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