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Сильный дождь. Непогода в Грузии

Дождь, град, ветер - погода в Грузии портится

© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (255)
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Sputnik Грузия
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На большей части территории Грузии в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди, местами с градом, и сильный ветер

ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Погода в Грузии портится - в ближайшие дни на большей территории страны ожидаются осадки, об этом говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Со второй половины дня 25 мая и до конца дня 26 мая как в западной, так и в восточной части Грузии вероятны дожди с грозой, местами град и сильный ветер. 

Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в малых реках и вызвать оползни в горных районах.

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Темы:
Погода в Грузии (255)
Теги:
Погода, Грузия

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