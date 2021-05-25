Точный прогноз погоды в Тбилиси на 25-30 мая

Это неделя в столице не особенно порадует хорошей погодой – ожидаются дожди с грозами, температура чуть спадет и не превысит 30 градусов

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Переменчивая погода ждет жителей и гостей Тбилиси в течение этой недели, синоптики обещают и облачную погоду с кратковременными дождями, и солнечные дни.

Во вторник, 25 мая, утром и днем ожидается преимущественно ясная погода с частичной облачностью.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17-18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 23-24 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 – 17-22 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:22.

Утро 26 мая ожидает быть частично облачным с кратковременным дождем. Днем прояснится и погода будет преимущественно ясной. К вечеру погода вновь изменится и станет пасмурной.

Солнце в столице в среду взойдет в 05:32 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16-17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 22-23 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:23.

Погода в четверг, 27 мая, обещает быть ясной и солнечной. Осадков не ожидается. Солнце в столице взойдет в 05:31 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13-14 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 26-27 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:24.

Частично облачная и преимущественно ясная погода ожидается в столице Грузии в пятницу, 28 мая. Солнце в Тбилиси взойдет в 05:31 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 16-17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 26-27 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:25.

Ясная и частично облачная погода ждет гостей и жителей Тбилиси в субботу, 29 мая. Солнце в столице взойдет в 05:30 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18-19 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 29-32 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:26.

В воскресенье, 30 мая, в Тбилиси ожидается ясная, солнечная и местами частично облачная погода.

Солнце в столице взойдет в 05:29 по местному времени.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17-19 градусов. Ночью возможен дождь с грозой. Днем столбик термометра поднимется до 25-27 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:26.

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