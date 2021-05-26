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Заснеженная дорога в Тушети

Дорога в высокогорную Тушети открыта

photo: Roads Department of Georgia
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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (474)
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Sputnik Грузия
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Причиной закрытия единственной 72-километровой дороги в Тушети стал неожиданный и аномальный для мая снегопад

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Дорога высокогорный регион Тушети открыта для транспортного движения, сообщает Департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.

В сообщении отмечается, что дорога полностью расчищена и движение для автомобилей свободно.

Снег в Тушети
photo : courtesy of Zaza Bugridze
Дорога к Тушети закрыта из-за снегопада

Из-за внезапного снегопада и угрозы схода лавин дорога в первой половине дня была закрыта для всех видов транспортных средств.
Живописная дорога в Тушети считается одной из самых опасных не только в Грузии, но и в мире. Она бывает открыта с мая до октября, а остальные шесть месяцев закрыта для движения.

Эта единственная дорога, связывающая Телави – главный город Кахети – с высокогорной Тушети. Ее длина 72 километра. Когда она закрывается, единственным транспортным средством в этот регион становится вертолет.

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Темы:
Грузинские дороги, машины и их водители (474)
Теги:
дороги, Тушети, Грузия

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