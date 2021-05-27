Дождь, град, ветер - какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни

Дождливая ветреная погода продержится на большей части территории Грузии и в ближайшие три дня. В Западной Грузии станет чуть прохладнее, а в Восточной напротив - столбик термометра поднимется до 30 градусов

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Кратковременные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни на большей части территории Грузии, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

29-30 мая в Грузии ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и сильный ветер. Температура воздуха упадет до +20, +25 градусов в западной части страны, а в низинах Восточной Грузии поднимется до +28, +33 градусов, говорится в сообщении агентства.

В ночные часы в Тбилиси возможен кратковременный дождь с грозами, а 29-30 мая ожидается сильный ветер. Температура воздуха составит +29, +31 градус.

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