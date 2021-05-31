Точный прогноз погоды в Тбилиси на 31 мая - 6 июня

Неделя обещает быть без сюрпризов – преимущественно в столице будет солнечно, но временами возможны кратковременные дожди, температура воздуха составит 27-30 градусов

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В первую неделю лета в Тбилиси ожидается преимущественно солнечная погода, однако временами синоптики прогнозируют кратковременные осадки.

В понедельник, 31 мая, в столице Грузии будет ясная погода.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла.

Скорость ветра достигнет 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:27.

Во вторник, 1 июня, в столице будет преимущественно ясно и солнечно.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:28.

В среду, 2 июня, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода. Кратковременный дождь ожидается лишь к 16 часам.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 28 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с, но временами может усилится до 17-22 метров в секунду.

Закат в Тбилиси будет в 20:29.

В четверг, 3 июня, в столице Грузии будет солнечно.

Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 18 градусов. А днем будет максимум 27 градусов тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:30.

Погода в Тбилиси в пятницу, 4 июня, сравнительно ухудшится – в столице будет частично облачно, пойдет слабый дождь.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 17 градусов. А днем - максимум 26 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:30.

В субботу, 5 июня, в Тбилиси ожидается частично облачная погода без осадков.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов. А днем температура поднимется максимум до 28 градусов тепла.

Скорость ветра 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:31.

В воскресенье, 6 июня, в столице также будет частично облачно, но без осадков.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 16 градусов. А днем температура поднимется максимум до 26 градусов тепла.

Скорость ветра будет 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:32.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.