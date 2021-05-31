Точный прогноз погоды в Тбилиси на 31 мая - 6 июня

ТБИЛИСИ, 31 мая — Sputnik. В первую неделю лета в Тбилиси ожидается преимущественно солнечная погода, однако временами синоптики прогнозируют кратковременные осадки.
В понедельник, 31 мая, в столице Грузии будет ясная погода.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 31 градуса тепла.
Скорость ветра достигнет 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:27.
Во вторник, 1 июня, в столице будет преимущественно ясно и солнечно.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:28.
В среду, 2 июня, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода. Кратковременный дождь ожидается лишь к 16 часам.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 28 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с, но временами может усилится до 17-22 метров в секунду.
Закат в Тбилиси будет в 20:29.
В четверг, 3 июня, в столице Грузии будет солнечно.
Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 18 градусов. А днем будет максимум 27 градусов тепла.
Скорость ветра будет 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:30.
Погода в Тбилиси в пятницу, 4 июня, сравнительно ухудшится – в столице будет частично облачно, пойдет слабый дождь.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 17 градусов. А днем - максимум 26 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:30.
В субботу, 5 июня, в Тбилиси ожидается частично облачная погода без осадков.
Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов. А днем температура поднимется максимум до 28 градусов тепла.
Скорость ветра 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:31.
В воскресенье, 6 июня, в столице также будет частично облачно, но без осадков.
Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 16 градусов. А днем температура поднимется максимум до 26 градусов тепла.
Скорость ветра будет 8-13 м/с.
Закат в Тбилиси будет в 20:32.
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