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Последствия сильного ливня. Вода затопила улицы

Ночь тревог: по улицам Тбилиси текли реки

© photo: Sputnik / Evgeny Odinokov
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (257)
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Sputnik Грузия
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Тревожной была эта ночь для жителей Тбилиси – сильный ливень создал серьезные проблемы городу, затопив часть улиц

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Ливень, обрушившийся вчера поздно ночью на Тбилиси, создал проблемы городу.

В нескольких местах улицы оказались затопленными, машины с трудом передвигались. Вода проникла в подвалы домов. Особенно пострадал Диди Дигоми, в мгновение превратившись в Венецию.

Службе по чрезвычайным ситуациям пришлось практически всю ночь принимать и реагировать на сообщения о помощи.

Ливень прошелся не только по Тбилиси. Как сообщает Первый канал, на западе Грузии в муниципалитете Харагаули дождь сопровождался сильным градом. В селах Хеви, Молити, Хуневи и Легвни земля была покрыта ледяными шариками с голубиное яйцо. Пострадали виноградники, огороды и сады местного населения.

Синоптики прогнозируют и в последующие дни в Грузии переменчивую погоду с дождями.

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Темы:
Погода в Грузии (257)
Теги:
Тбилиси, Погода, Грузия

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