Дождь, сильный ветер и наводнения: погода в Грузии ухудшится

Лето начинается с дождей, на большей части территории страны в ближайшие дни ожидаются осадки, возможен град и сильный ветер

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на территории Грузии в ближайшие дни.

По информации Национального агентства окружающей среды, с 1 по 3 июня, со вторника до четверга, в стране ожидаются дожди с грозами, возможен град, усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

Температура воздуха в Восточной Грузии ночью составит плюс 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла.

В западной части страны ночью будет 12 градусов выше нуля, с днем воздух прогреется до плюс 24 градусов.

Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в маленьких реках, а в горах вызвать зарождение и активизацию оползневых процессов.

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