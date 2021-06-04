Дождь, град, ветер – какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни

Постоянством погода до 8 июня отличаться не будет – ясная солнечная погода будет сменяться дождями с грозами, температура воздуха выше 30 градусов не поднимется

ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на большей части территории Грузии в ближайшие дни.

По информации Национального агентства окружающей среды, до 8 июня в стране ожидаются дожди с грозами, в некоторых местах возможен град и ветер.

Температура воздуха в дневные часы в Западной Грузии составит 20-25 градусов, а в Восточной Грузии – 24-29 градусов тепла.

В Тбилиси в вечернее и ночное время ожидаются кратковременные дожди с грозой. Температура воздуха 26-28 градусов тепла.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.