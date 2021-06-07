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вид на столицу Грузии

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 7-13 июня

© Sputnik / Alex Shlamov
Погода
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Sputnik Грузия
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Это неделя в столице по прогнозам синоптиков обещает быть менее дождливой, но солнце будет греть не совсем по-летнему – в среднем 25-26 градусов, не выше

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси более или менее устойчивую погоду, но более прохладную для лета.

В понедельник, 7 июня, в столице будет солнечно и ясно.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 17 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 24 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:32.

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Во вторник, 8 июня, в первой половине дня в столице будет ясная и солнечная погода, а со второй половины дня ожидается частично облачность.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 26 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:33.

В среду, 9 июня, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную и частично облачную погоду.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 26 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:33.

В четверг, 10 июня, в столице Грузии погода ухудшится. Утром ожидается облачная погода и кратковременные дожди. А днем и вечером сохранится облачность и местами выпадут кратковременные осадки.

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Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 17 градусов. А днем – максимум 24 градуса тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:34.

В пятницу, 11 июня, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода, а к вечеру возможен кратковременный, слабый дождь.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 17 градусов. А днем – максимум 26 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:35.

В субботу, 12 июня, в Тбилиси в первой половине дня ожидается ясная, солнечная и частично облачная погода.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов. А днем температура поднимется максимум до 27 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:35.

В воскресенье, 13 июня, в столице погода вновь ухудшится.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 18 градусов. А днем поднимется максимум до 26 градусов тепла.

Целый день погода будет частично облачной и дождливой.

Скорость ветра будет 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:36.

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Теги:
Тбилиси, Погода, Грузия

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