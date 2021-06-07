Много солнца и немного дождей - летний сезон в Грузии в прогнозе синоптиков

Нынешнее лето в Грузии, по прогнозам синоптиков, не слишком будет выходить за пределы нормы – будут и жаркие дни, и очень жаркие, и без дождей не обойдется

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Температура воздуха в течение летнего туристического сезона в Грузии на черноморском побережье будет колебаться в пределах нормы, а на остальной территории страны ожидается на 1-2 градуса выше нормы, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

Сезонная норма

Многолетняя средняя температура воздуха в низинах Западной Грузии составляет +21...+23, в горах +19...+21, в высокогорье +15...+17. В низинах Восточной Грузии +21...+23, в горах +17...+19, в высокогорье +14...+16 градусов.

Норма осадков в летний период составляет 250-600 мм в низинах Западной Грузии, 200-300 мм – в горах и высокогорьях, 120-180 мм – в низинах Восточной Грузии, 120-200 мм – в горах и высокогорьях.

Прогноз погоды на сезон

Прогноз погоды на лето 2021 года, подготовленный на Форуме климатических прогнозов стран Юго-Восточной Европы (SEECOF-23), основан на динамических и статистических моделях глобального, Средиземноморского, восточноевропейского регионов.

Средняя температура воздуха в летний сезон 2021 года на побережье Черного моря будет находиться в пределах нормы, а на остальной территории страны на 1-2 градуса выше нормы.

Осадки в прибрежной зоне в этом году прогнозируют меньше нормы, а на остальной территории страны – в пределах нормы.

В определенные дни специалисты прогнозируют повышение температуры в низинах до +37...+40 градусов, в горных районах прогнозируются повышение до +36...+39, а в высокогорных районах +32...+35 градусов, но наиболее точный прогноз можно будет узнать только за несколько дней.

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