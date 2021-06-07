18:56 07 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.7276
  • 100 RUB4.2021
  • USD3.0791
Поиск
Отдыхающие на Тбилисском море

Много солнца и немного дождей - летний сезон в Грузии в прогнозе синоптиков

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Погода в Грузии (260)
63330
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/06/07/251951997.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210607/251952008/Prognoz-pogodi-letniy-sezon-v-Gruzii-sinoptiki.html

Нынешнее лето в Грузии, по прогнозам синоптиков, не слишком будет выходить за пределы нормы – будут и жаркие дни, и очень жаркие, и без дождей не обойдется

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Температура воздуха в течение летнего туристического сезона в Грузии на черноморском побережье будет колебаться в пределах нормы, а на остальной территории страны ожидается на 1-2 градуса выше нормы, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

Сезонная норма

Многолетняя средняя температура воздуха в низинах Западной Грузии составляет +21...+23, в горах +19...+21, в высокогорье +15...+17. В низинах Восточной Грузии +21...+23, в горах +17...+19, в высокогорье +14...+16 градусов.

вид на столицу Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 7-13 июня

Норма осадков в летний период составляет 250-600 мм в низинах Западной Грузии, 200-300 мм – в горах и высокогорьях, 120-180 мм – в низинах Восточной Грузии, 120-200 мм – в горах и высокогорьях.

Прогноз погоды на сезон

Прогноз погоды на лето 2021 года, подготовленный на Форуме климатических прогнозов стран Юго-Восточной Европы (SEECOF-23), основан на динамических и статистических моделях глобального, Средиземноморского, восточноевропейского регионов.

Средняя температура воздуха в летний сезон 2021 года на побережье Черного моря будет находиться в пределах нормы, а на остальной территории страны на 1-2 градуса выше нормы.

Осадки в прибрежной зоне в этом году прогнозируют меньше нормы, а на остальной территории страны – в пределах нормы.

В определенные дни специалисты прогнозируют повышение температуры в низинах до +37...+40 градусов, в горных районах прогнозируются повышение до +36...+39, а в высокогорных районах +32...+35 градусов, но наиболее точный прогноз можно будет узнать только за несколько дней. 

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Погода в Грузии (260)
Теги:
Погода, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Грузинский сценарист, режиссер, драматург, художник, скульптор и основатель Тбилисского театра марионеток Резо Леванович Габриадзе
Резо Габриадзе: жизнь и творчество великого мастера - фото
Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта - видео
Великий Пушкин: в Тбилиси почтили память известного русского поэта – видео
Инфографика: День защиты окружающей среды
Сколько времени разлагается мусор
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться