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Погода в Грузии резко ухудшится

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (261)
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Sputnik Грузия
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Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в малых реках, а в горах вызвать оползневые процессы

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ближайшие дни на территории Грузии.

По информации Национального агентства окружающей, со второй половины среды, 9 июня, до пятницы, 11 июня, в Восточной Грузии ожидается дождь с грозой, в некоторых районах сильный. Возможен град и усиление ветра. Кратковременные осадки ожидаются и западной части страны.

Машина едет по трассе в сильный дождь
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Дождь, град, ветер – какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни

Температура воздуха в Восточной Грузии ночью будет плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла. В Западной Грузии ночью ожидается плюс 12 градусов, а днем будет 27 градусов выше нуля.

Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в малых реках, а в горах вызвать зарождение и активизацию оползневых процессов.

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Темы:
Погода в Грузии (261)
Теги:
Прогноз погоды в Грузии, Погода в Грузии, Прогноз погоды, Грузия

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