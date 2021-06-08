Погода в Грузии резко ухудшится

Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в малых реках, а в горах вызвать оползневые процессы

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ближайшие дни на территории Грузии.

По информации Национального агентства окружающей, со второй половины среды, 9 июня, до пятницы, 11 июня, в Восточной Грузии ожидается дождь с грозой, в некоторых районах сильный. Возможен град и усиление ветра. Кратковременные осадки ожидаются и западной части страны.

Температура воздуха в Восточной Грузии ночью будет плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 29 градусов тепла. В Западной Грузии ночью ожидается плюс 12 градусов, а днем будет 27 градусов выше нуля.

Синоптики предупреждают, что обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в малых реках, а в горах вызвать зарождение и активизацию оползневых процессов.

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