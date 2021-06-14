11:57 14 Июня 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.8523
  • 100 RUB4.4253
  • USD3.1701
Поиск
Вид на город Тбилиси - танцующий фонтан в парке Рике

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 14-20 июня

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
Получить короткую ссылку
Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1173)
64 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e4/0b/18/250150896.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210614/252012983/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-14-20-iyunya.html

Предстоящая неделя в столице, по прогнозам синоптиков, будет жаркой и без осадков, температура воздуха составит 30-32 градуса

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси теплую, ясную и солнечную погоду.

В понедельник, 14 июня, в столице будет солнечно и ясно. Осадков не ожидается.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 30 градусов тепла.

вид на столицу Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 7-13 июня

Скорость ветра достигнет 6-11 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:36.

Во вторник, 15 июня, утром в столице ожидается облачная погода, а днем ясная и солнечная.

Восход солнца будет в 05:25. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. А днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:36.

В среду, 16 июня, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную и частично облачную погоду. Восход солнца будет в 05:25.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 32 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Машина едет по трассе в сильный дождь
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Дождь, град, ветер – какая погода ожидается в Грузии в ближайшие дни

Закат в Тбилиси будет в 20:37.

В четверг, 17 июня, в столице Грузии погода сохранится солнечной и ясной. Восход солнца будет в 05:25.

Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 22 градуса. А днем – максимум 30 градусов тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:37.

В пятницу, 18 июня, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:25. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов. А днем – максимум 32 градуса тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:38.

Наводнение в Сванетии - река Ненскра
© Sputnik / STRINGER
Непогода в Грузии: в высокогорной Сванети активизировались оползневые процессы

В субботу, 19 июня, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:25. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 33 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:38.

В воскресенье, 20 июня, в столице Грузии также сохранится жаркая, ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:25.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса. А днем поднимется максимум до 34 градусов тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:38.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1173)
Теги:
Тбилиси, Погода, Грузия

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенная наводнением территория Тбилисского зоопарка. Из серии Тбилисское наводнение 13 июня
Смытые дома, хищники на улицах и десятки смертей – фото наводнения в Тбилиси
Бегемот Беги и тбилисское наводнение - шесть лет спустя
Бегемот Беги и тбилисское наводнение - шесть лет спустя
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
Чемпионат Европы 2020: где и когда пройдут матчи
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться