Точный прогноз погоды в Тбилиси на 14-20 июня

Предстоящая неделя в столице, по прогнозам синоптиков, будет жаркой и без осадков, температура воздуха составит 30-32 градуса

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси теплую, ясную и солнечную погоду.

В понедельник, 14 июня, в столице будет солнечно и ясно. Осадков не ожидается.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 30 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 6-11 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:36.

Во вторник, 15 июня, утром в столице ожидается облачная погода, а днем ясная и солнечная.

Восход солнца будет в 05:25. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. А днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла.

Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:36.

В среду, 16 июня, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную и частично облачную погоду. Восход солнца будет в 05:25.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 32 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:37.

В четверг, 17 июня, в столице Грузии погода сохранится солнечной и ясной. Восход солнца будет в 05:25.

Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 22 градуса. А днем – максимум 30 градусов тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:37.

В пятницу, 18 июня, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:25. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов. А днем – максимум 32 градуса тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:38.

В субботу, 19 июня, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:25. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. А днем температура поднимется максимум до 33 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:38.

В воскресенье, 20 июня, в столице Грузии также сохранится жаркая, ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:25.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса. А днем поднимется максимум до 34 градусов тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:38.

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