Какую погоду прогнозируют синоптики в Грузии в ближайшие дни

Наступает настоящая жара - в ближайшие дни столбик термометра редко опустится ниже 30 градусов, но временами прохладу принесут небольшие дожди

ТБИЛИСИ, 14 июн — Sputnik. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в некоторых регионах Грузии до 20 июня, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.

В некоторых местах Грузии синоптики прогнозируют и град.

Температура воздуха в Западной Грузии днем поднимется до 24-29 градусов тепла, а в Восточной Грузии до 29-34 градусов.

В Тбилиси, возможно, пройдут небольшие, кратковременные дожди с грозой. Температура поднимется до 31-33 градусов тепла.

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