Точный прогноз погоды в Тбилиси на 21-27 июня

Неделя предстоит очень жаркой, ни капли спасительного дождя и температура воздуха составит 36-38 градусов

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси жаркую погоду без осадков.

В понедельник, 21 июня, в столице будет солнечно, ясно и жарко. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 27 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 35 градусов тепла.

Скорость ветра 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:38.

Во вторник, 22 июня, в Тбилиси также ожидается жаркая и солнечная погода.

Восход солнца будет в 05:26. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 35 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:39.

В среду, 23 июня, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:26.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до 36 градусов тепла.

Скорость ветра 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:39.

В четверг, 24 июня, в столице Грузии погода сохранится солнечной и жаркой. Восход солнца будет в 05:26.

Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 22 градусов. А днем – максимум 36 градусов тепла.

Скорость ветра будет 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:39.

В пятницу, 25 июня, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса. А днем – максимум 36 градусов тепла.

Скорость ветра 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:39.

В субботу, 26 июня, в Тбилиси сохранится ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:27. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса. А днем температура поднимется максимум до 38 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:39.

В воскресенье, 27 июня, в столице Грузии также сохранится жаркая, ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 05:27.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 23 градуса. А днем поднимется максимум до 38 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 8:13.

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