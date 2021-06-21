Жара неумолимо надвигается - синоптики до 1 июля прогнозируют в Грузии высокую температуру воздуха, в отдельные дни она может доходить до 40 градусов

ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Синоптики предупреждают о сильной жаре в Грузии - температура воздуха, по их прогнозам, может достичь 40 градусов.

Как сообщается на сайте Национального агентства окружающей среды в Facebook, 21-23 июня в Восточной и Западной Грузии сохраняется высокая температура воздуха. В Восточной Грузии в низине будет зафиксировано 33-38 градусов, а в горных регионах 31-36 градусов.

С 24 июня до 1 июля в Восточной Грузии температура воздуха может превысить 38 градусов.

Синоптики предупреждают об опасности возникновения пожаров из-за высокой температуры воздуха.

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