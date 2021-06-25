Где сегодня будет жарче в Грузии?

Жарко, очень жарко, а будет еще жарче, предупреждают синоптики. Сегодня тяжелее всех придется руставцам – в городе-спутнике Тбилиси столбик термометра поднимется до отметки 39, а батумцам повезло – там всего 23 градуса

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Самая высокая температура воздуха в Грузии в пятницу зафиксируется в городе Рустави (Восточная Грузия), а самая низкая в черноморском курортном городе Батуми (Западная Грузия).

Столбик термометра в Рустави в течение дня поднимется до 39 градусов, а в Батуми будет значительно прохладнее – всего 23 градуса.

Что касается столицы Грузии, то в Тбилиси ожидается плюс 37 градусов выше нуля.

По данным Национального агентства окружающей среды, высокая температура воздуха сохранится в восточной части страны до 1 июля. В отдельные дни жара может превысить 38 градусов.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в течение летнего туристического сезона в Грузии на черноморском побережье будет колебаться в пределах нормы, а на остальной территории страны ожидается на 1-2 градуса выше нормы.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.