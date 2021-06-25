Где сегодня будет жарче в Грузии?

ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Самая высокая температура воздуха в Грузии в пятницу зафиксируется в городе Рустави (Восточная Грузия), а самая низкая в черноморском курортном городе Батуми (Западная Грузия).
Столбик термометра в Рустави в течение дня поднимется до 39 градусов, а в Батуми будет значительно прохладнее – всего 23 градуса.
Что касается столицы Грузии, то в Тбилиси ожидается плюс 37 градусов выше нуля.
По данным Национального агентства окружающей среды, высокая температура воздуха сохранится в восточной части страны до 1 июля. В отдельные дни жара может превысить 38 градусов.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в течение летнего туристического сезона в Грузии на черноморском побережье будет колебаться в пределах нормы, а на остальной территории страны ожидается на 1-2 градуса выше нормы.
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