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Вид на город Тбилиси - исторический центр набережная реки Кура и мосты

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 28 июня - 4 июля

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1175)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/weather/20210628/252144497/Tochnyy-prognoz-pogody-v-Tbilisi-na-28-4-iyulya.html

Эта неделя будет щадящей, жары под сорок не будет, столбик термометра выше 35 градусов не поднимется и время от времени зной разбавят прохладные дожди

Темы:
Точный прогноз погоды в Тбилиси (1175)
Теги:
Тбилиси, Погода, Грузия

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