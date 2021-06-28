Точный прогноз погоды в Тбилиси на 28 июня - 4 июля

Эта неделя будет щадящей, жары под сорок не будет, столбик термометра выше 35 градусов не поднимется и время от времени зной разбавят прохладные дожди
В пятницу депутаты заседали до 12 ночи, задавая вопросы Ираклию Гарибашвили, но времени для дебатов не хватило
Высокая долларизация – важнейшая системная проблема грузинской экономики, которая, несмотря на динамику спада, все еще остается достаточно высокой
Принимать участие в грантовом конкурсе могут компании, срок регистрации которых не превышает два года
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