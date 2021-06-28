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Молния над городом

Град и дождь – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

© Sputnik / Alex Shlamov
Погода
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Темы:
Непогода в Грузии (218)
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В эти дни в стране стоит сильная жара, однако синоптики прогнозируют ухудшение метеорологических условий в ближайшие дни

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Кратковременные дожди с грозой ожидаются в Грузии 29-30 июня, особенно в западной части страны, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.

Вид на город Тбилиси - исторический центр набережная реки Кура и мосты
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Точный прогноз погоды в Тбилиси на 28 июня - 4 июля

В горных регионах могут быть сильные дожди. В некоторых местах ожидается град и сильный ветер.

Синоптики предупреждают, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать серьезное повышение уровня воды в реках, на маленьких реках ожидаются паводки, а в горных зонах страны могут развиться оползневые процессы.

В эти дни в Грузии держится сильная жара. Температура воздуха достигает +38 градусов.

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Темы:
Непогода в Грузии (218)
Теги:
Непогода в Грузии, Погода в Грузии, Погода

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