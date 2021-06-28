Град и дождь – синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Грузии

В эти дни в стране стоит сильная жара, однако синоптики прогнозируют ухудшение метеорологических условий в ближайшие дни

ТБИЛИСИ, 28 июн — Sputnik. Кратковременные дожди с грозой ожидаются в Грузии 29-30 июня, особенно в западной части страны, сообщается на странице Национального агентства окружающей среды в Facebook.

В горных регионах могут быть сильные дожди. В некоторых местах ожидается град и сильный ветер.

Синоптики предупреждают, что ожидаемые сильные осадки могут вызвать серьезное повышение уровня воды в реках, на маленьких реках ожидаются паводки, а в горных зонах страны могут развиться оползневые процессы.

В эти дни в Грузии держится сильная жара. Температура воздуха достигает +38 градусов.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.