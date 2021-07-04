Град и дождь - синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

Ожидаемые сильные дожди могут вызвать наводнения на малых реках Грузии и спровоцировать сход оползней

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. С конца дня 4 июля до утра 5 июля в большинстве регионов Грузии ожидается дождь, местами сильный, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

По данным синоптиков, местами возможны град и сильный ветер.

"Ожидаемые сильные дожди могут вызвать наводнения на малых реках Грузии и спровоцировать сход оползней в горных районах страны", - сообщают синоптики.

Что касается температуры воздуха, то в воскресенье столбик термометра поднимется до 38 градусов. В понедельник станет немного прохладнее - 32 градуса.

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