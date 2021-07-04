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Высоковольтная линия электропередач (ЛЭП) в регионе Шида Картли

Три района на западе Грузии остались без электроэнергии из-за ветра и ливней

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Темы:
Непогода в Грузии (220)
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Сильные дожди и ветер повредили линии электропередачи в Зугдидском, Мартвильском и Цаленджихском муниципалитетах

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Несколько муниципалитетов в регионе Самегрело-Земо Сванети на западе Грузии остаются без электричества уже несколько часов.

По информации Первого канала, сильные дожди и ветер повредили линии электропередачи в Зугдидском, Мартвильском и Цаленджихском муниципалитетах.

Сильный дождь. Струи воды в свете уличного фонаря
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Град и дождь - синоптики предупредили об ухудшении погоды в Грузии

По информации Energo-Pro Georgia, специалисты работают над устранением проблемы и электроснабжение будет постепенно восстановлено.

В то же время из-за сильного ветра в муниципалитетах Цаленджиха и Чхороцку несколько домов остались без крыши. Затоплены кукурузные поля и ореховые плантации. Представители мэрии уже прибыли на место и подсчитывают нанесенный ущерб. Поврежденные крыши домов перекрывают брезентом.

Синоптики сегодня предупредили граждан об ухудшении погоды в ряде регионов Грузии. Непогода продержится до первой половины дня понедельника.

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Темы:
Непогода в Грузии (220)
Теги:
Energo-Pro Georgia, Непогода в Грузии, Грузия

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