Три района на западе Грузии остались без электроэнергии из-за ветра и ливней

Сильные дожди и ветер повредили линии электропередачи в Зугдидском, Мартвильском и Цаленджихском муниципалитетах

ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Несколько муниципалитетов в регионе Самегрело-Земо Сванети на западе Грузии остаются без электричества уже несколько часов.

По информации Первого канала, сильные дожди и ветер повредили линии электропередачи в Зугдидском, Мартвильском и Цаленджихском муниципалитетах.

По информации Energo-Pro Georgia, специалисты работают над устранением проблемы и электроснабжение будет постепенно восстановлено.

В то же время из-за сильного ветра в муниципалитетах Цаленджиха и Чхороцку несколько домов остались без крыши. Затоплены кукурузные поля и ореховые плантации. Представители мэрии уже прибыли на место и подсчитывают нанесенный ущерб. Поврежденные крыши домов перекрывают брезентом.

Синоптики сегодня предупредили граждан об ухудшении погоды в ряде регионов Грузии. Непогода продержится до первой половины дня понедельника.

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