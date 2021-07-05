Точный прогноз погоды в Тбилиси на 5-11 июля

Эта неделя в столице обещает быть не такой жаркой – максимальная температура воздуха составит 35 градусов, но будет и более прохладный день, когда столбик термометра покажет всего 29 градусов

ТБИЛИСИ, 5 июл — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси жаркую погоду и кратковременные дожди.

В понедельник, 5 июля, в столице будет преимущественно ясно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 31 градуса тепла.

Восход солнца будет в 05:31.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:38.

Во вторник, 6 июля, в Тбилиси также ожидается преимущественно ясная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 35 градусов, а ночью станет немного прохладнее – 20 градусов.

Восход солнца будет в 05:32.

Скорость ветра 10-15 м/с – 17-22 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:38.

В среду, 7 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду.

Восход солнца будет в 05:32.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до 35 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с – 17-22 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:38.

В четверг, 8 июля, в столице Грузии погода будет преимущественно ясной. Вероятны кратковременные дожди. А под конец дня возможен и дождь с грозой.

Восход солнца будет в 05:33.

Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 21 градус, а днем – 31 градус тепла.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:37.

В пятницу, 9 июля, в Тбилиси ожидается небольшая облачность, вероятны кратковременные дожди.

Восход солнца будет в 05:34.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22 градуса. А днем – максимум 29 градусов тепла.

Скорость ветра 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:37.

В субботу, 10 июля, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная погода, вероятен кратковременный дождь.

Восход солнца будет в 05:35.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса. А днем температура поднимется максимум до 32 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:36.

В воскресенье, 11 июля, в столице Грузии в течение дня сохранится жаркая, ясная и солнечная погода. В ночные часы вероятен дождь.

Восход солнца будет в 05:35.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 21 градус. А днем поднимется максимум до 33 градусов тепла.

Скорость ветра 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:36.

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