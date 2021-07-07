Сильный ветер и проливные дожди – в Кахети борются с последствиями непогоды

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы жителям сел Ахалсопели, Чантлискуре, Мтисдзири и Чикаани в Кварельском муниципалитете на востоке Грузии (регион Кахети).
По предварительным данным, ветер сорвал крыши более чем с 50 домов. Всю ночь на месте шли работы по расчистке дорог от поваленных деревьев.
Ветер повредил линии электропередач по всему муниципалитету. Тысячи людей остались без электричества, сообщает Rustavi 2.
В мэрии района сообщили, что с утра в пострадавших от непогоды селах работает комиссия и подсчитывает ущерб.
В другом муниципалитете Кахети – Сагареджо – борются с последствиями проливного дождя. Затоплены дороги, посевы, первые этажи жилых домов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.