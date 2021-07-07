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Наводнение в Кахети

Сильный ветер и проливные дожди – в Кахети борются с последствиями непогоды

photo: Lagodekhi / FB
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (267)
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Наиболее серьезный ущерб стихия нанесла четырем селам Кварельского муниципалитета, без последствий не обошлось и в муниципалитете Сагареджо

ТБИЛИСИ, 7 июл — Sputnik. Сильный ветер создал проблемы жителям сел Ахалсопели, Чантлискуре, Мтисдзири и Чикаани в Кварельском муниципалитете на востоке Грузии (регион Кахети).

По предварительным данным, ветер сорвал крыши более чем с 50 домов. Всю ночь на месте шли работы по расчистке дорог от поваленных деревьев.

Град в Кварельском районе
photo: Village Chikaani / FB
Град, ливень, оползни – в регионах Грузии борются с последствиями непогоды

Ветер повредил линии электропередач по всему муниципалитету. Тысячи людей остались без электричества, сообщает Rustavi 2.

В мэрии района сообщили, что с утра в пострадавших от непогоды селах работает комиссия и подсчитывает ущерб.

В другом муниципалитете Кахети – Сагареджо – борются с последствиями проливного дождя. Затоплены дороги, посевы, первые этажи жилых домов. 

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Темы:
Погода в Грузии (267)
Теги:
Непогода в Грузии, Кахети, Грузия

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