Как долго непогода сохранится в Грузии?

По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди сохранятся повсеместно до 14 июля, и температура воздуха будет не такой высокой

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. До 14 июля в некоторых районах Грузии ожидаются кратковременные дожди, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Температура воздуха в Западной Грузии в низине составит +30...+35 градусов. В восточной части страны 9-10 июля ожидается прохладная погода, воздух прогреется до +23...+28 градусов. Уже в последующие дни температура поднимется на 4-5 градусов.

В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха 9-10 июля будет не выше +25...+27 градусов, а после поднимется до +33...+35.

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