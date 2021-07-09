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Закат в городе Тбилиси - старый город, район Абанотубани

Как долго непогода сохранится в Грузии?

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (268)
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Sputnik Грузия
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По прогнозам синоптиков, кратковременные дожди сохранятся повсеместно до 14 июля, и температура воздуха будет не такой высокой

ТБИЛИСИ, 9 июл — Sputnik. До 14 июля в некоторых районах Грузии ожидаются кратковременные дожди, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

Температура воздуха в Западной Грузии в низине составит +30...+35 градусов. В восточной части страны 9-10 июля ожидается прохладная погода, воздух прогреется до +23...+28 градусов. Уже в последующие дни температура поднимется на 4-5 градусов.

В Тбилиси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха 9-10 июля будет не выше +25...+27 градусов, а после поднимется до +33...+35.

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Темы:
Погода в Грузии (268)
Теги:
Погода, Грузия

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