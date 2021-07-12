Точный прогноз погоды в Тбилиси на 12-18 июля

Неделя в столице обещает быть щадящей – 40-градусной жары не ожидается, температура воздуха в среднем составит 30-31 градус, прохладу принесут и кратковременные дожди

ТБИЛИСИ, 12 июл — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси жаркую, солнечную погоду, местами небольшую облачность и кратковременные дожди.

В понедельник, 12 июля, в столице будет преимущественно ясно. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 33 градусов тепла.

Закат в 20:35.

Скорость ветра 7-12 м/с.

Во вторник, 13 июля, в Тбилиси утром ожидается ясная погода, днем частичная облачность и слабый дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 32 градуса, ночью немного прохладнее – 23 градуса. Ночью также возможен дождь с грозой.

Восход солнца будет в 05:37.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:35.

В среду, 14 июля, в Тбилиси синоптики прогнозируют дождливую и облачную погоду.

Восход солнца будет в 05:38.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до 29 градусов тепла.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:34.

В четверг, 15 июля, в столице Грузии погода будет преимущественно облачной. Утром ожидается слабый дождь, а днем преимущественно облачная погода.

Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 24 градуса, а днем – 30 градусов тепла.

Восход солнца будет в 05:38.

Скорость ветра будет 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:34.

В пятницу, 16 июля, в Тбилиси ожидается облачная погода, вероятны кратковременные дожди.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22-23 градуса. Днем – 29 градусов тепла.

Восход солнца будет в 05:39.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:33.

В субботу, 17 июля, в столице ожидается преимущественно ясная и солнечная погода.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов. А днем температура поднимется максимум до 32 градусов тепла.

Восход солнца будет в 05:40.

Скорость ветра 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:32.

В воскресенье, 18 июля, в столице Грузии в течение дня сохранится жаркая, ясная и солнечная погода.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 27 градусов, а днем поднимется максимум до 34 градусов тепла.

Восход солнца будет в 05:41.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:32.

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