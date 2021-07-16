Температура воздуха в Грузии в ближайшие дни приблизится к 40 градусам

ТБИЛИСИ, 16 июл — Sputnik. Температура воздуха с 17-20 июля в Западной Грузии и с 18-21 июля в восточной части страны превысит 39 градусов, сообщает Национальное агентство окружающей среды.

По данным агентства, ожидаемая высокая температура воздуха является одним из факторов, способствующих возникновению лесных пожаров.

С 13 по 15 июля на территории Грузии царила дождливая погода, местами был град и сильный ветер.