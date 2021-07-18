Точный прогноз погоды в Батуми на 19-25 июля

Начало недели будет жарким и солнечным, но уже в пятницу усилится ветер и начнутся дожди, которые будут кратковременными

ТБИЛИСИ, 18 июл — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в приморском городе Батуми переменную облачность.

Начало недели будет жарким и солнечным, а вот вторая половина дождливой и ветреной.

В понедельник, 19 июля, в Батуми будет солнечная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 25 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла.

Во вторник, 20 июля, в Батуми ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днем составит 29 градусов, ночью немного прохладнее – 25 градусов.

В среду, 21 июля, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 24 градуса. Днем воздух прогреется до 29 градусов тепла.

В четверг, 22 июля, в Батуми ожидается сильный дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 23 градуса, а днем – 28 градусов тепла.

В пятницу, 23 июля, в Батуми ожидается облачная погода, вероятны кратковременные дожди, особенно в первой половине дня. .Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22-23 градуса. Днем – 27 градусов тепла.

В субботу, 24 июля, в Батуми ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градусов. А днем температура поднимется максимум до 26 градусов тепла.

В воскресенье, 25 июля, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода, возможны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 21 градусов, а днем поднимется максимум до 25 градусов тепла.

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