В Грузии ожидается до 41 градуса жары

В эти дни жарко будет везде – и в Восточной, и в Западной Грузии, и в столице, местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди

ТБИЛИСИ, 19 июл – Sputnik. Температура воздуха на территории Грузии в ближайшие дни поднимется до 41 градуса.

По данным Агентства окружающей среды, в Восточной Грузии с 19 по 21 июля будет без осадков. Температура воздуха составит плюс 20-41 градус. Ветер слабый, 8-13 метров в секунду.

Сравнительно прохладно будет 22 июля. Столбик термометра опустится до 21-37 градусов тепла. В этот же день синоптики прогнозируют кратковременные осадки и незначительное увеличение силы ветра до 10-15 метров в секунду в некоторых районах восточной части страны.

Что касается Западной Грузии, то сегодня и завтра будет без осадков и плюс 40 градусов. А 21 и 22 июля синоптики ожидают кратковременный дождь с грозой. Ветер на западе Грузии будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду.

В столице Грузии температура воздуха сегодня повысится до 39 градусов тепла, а завтра ожидается 24-40. Ветер будет слабым – 8-13 метров в секунду.

В среду, 21 июля, температура незначительно понизится до 25-38 градусов выше нуля. А ветер усилится до 10-15 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, 22 июля в Тбилиси будет дождливым. Температура воздуха составит плюс 25-35 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 10-15 метров в секунду, а временами может усилится до 20-25 метров секунду.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.