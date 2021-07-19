Точный прогноз погоды в Тбилиси на 19-25 июля

Неделя в грузинской столице обещает быть жаркой, прохладу могут принести кратковременные дожди

ТБИЛИСИ, 19 июл — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси сильную жару.

В понедельник, 19 июля, в столице будет стоять жаркая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 27 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 38 градусов тепла.

Закат солнца будет в 20:31.

Скорость ветра 7-13 м/с.

Во вторник, 20 июля, в Тбилиси ожидается также жаркая погода. Максимальная температура воздуха днем составит 39 градусов, а ночью станет немного прохладнее – 28 градусов.

Восход солнца будет в 05:43.

Скорость ветра 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:30.

В среду, 21 июля, в Тбилиси утром синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Однако днем ожидается жаркая и солнечна погода.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 29 градусов. Днем воздух прогреется до 38 градусов тепла.

Восход солнца будет в 05:43.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:30.

В четверг, 22 июля, в столице Грузии погода будет преимущественно облачной, ожидаются кратковременные дожди.

Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 26 градусов, а днем – 31 градус тепла.

Восход солнца будет в 05:44.

Скорость ветра будет 10-25 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:29.

В пятницу, 23 июля, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 25 градусов. А днем – максимум 31 градус тепла.

Восход солнца будет в 05:45.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:28.

В субботу, 24 июля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода и кратковременные дожди.

Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 23 градуса. А днем температура поднимется максимум до 25 градусов тепла.

Восход солнца будет в 05:46.

Скорость ветра 10-15 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:27.

В воскресенье, 25 июля, в столице Грузии в течение дня сохранится преимущественно облачная погода, ожидаются дожди.

Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 25 градусов. А днем поднимется максимум до 29-31 градуса тепла.

Восход солнца будет в 05:47.

Скорость ветра 8-13 м/с.

Закат в Тбилиси будет в 20:26.