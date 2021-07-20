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Ветер и сильный дождь повалили деревья в Поти

Дождь, ветер, град: погода в Грузии ухудшится

photo : press-service of the municipality of Poti city
Погода
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Темы:
Погода в Грузии (271)
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В ближайшие дни, с 21 по 24 июля, в Грузии ожидаются дожди, град и сильный ветер

ТБИЛИСИ, 20 июл — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют заметное похолодание в стране в ближайшие дни, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.

В частности, со второй половины дня 21 июля до 24 июля в Грузии ожидаются временами дожди с грозой, в некоторых местах сильный западный ветер. Также возможен град, а на море ожидается шторм 3-4 балла.

Из-за дождей маленькие реки могут выйти из берегов, а в горных регионах спровоцировать оползневые процессы.

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Темы:
Погода в Грузии (271)

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