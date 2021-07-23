Батуми после ливня – в городе затоплено несколько домов

Вода в основном затопила дома старой постройки на улице Димитрия Тавдадебули, жители которой давно просят мэрию снести их и построить новый многоэтажный дом

ТБИЛИСИ, 23 июл — Sputnik. Ливень затопил улицы и первые этажи нескольких домов в Батуми.

Вода затопила первые этажи и подвалы жилых домов, повредила бытовую технику и мебель у жителей улицы Димитрия Тавдадебули. Пострадавшие просят помощи у мэрии. По их словам, их дома часто затопляются во время обильных осадков.

Они просят муниципалитет помочь им найти инвестора, чтобы снести старые постройки и построить новый многоэтажный дом.

Водораспределительная компания "Батумис цкали" заявляет, что технические группы работают с 6 часов утра. Очищаются дренажные и водопроводные каналы.

Как сообщают в компании, по всему городу было затоплено около десяти домов.

"Мы начали работы по откачиванию воды утром и продолжим весь день. Наводнение было вызвано внезапным сильным дождем. Эти места расположены в нижней части города, здесь всегда скапливается вода", – заявили представителей компании Аджарскому телевидению.

По всей территории Грузии после сильной жары наблюдается резкое понижение температуры и обильные осадки. По прогнозам синоптиков, дожди и ветер сохранятся до 24 июля. Также возможен град, а на море ожидается шторм в 3-4 балла. Из-за дождей маленькие реки могут выйти из берегов, а в горных регионах спровоцировать оползневые процессы.

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