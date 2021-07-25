Точный прогноз погоды в Батуми с 26 июля по 1 августа

На этой неделе гостей и жителей Батуми ждет нежаркая для конца июля погода -+ 25, +27 градусов тепла, а также кратковременные дожди. Синоптики предупреждают о местами сильном ветре и шторме на море

В понедельник, 26 июля, в Батуми ожидается переменная облачность, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса, а днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 11 м/с.

Во вторник, 27 июля, в Батуми ожидается дождь. Максимальная температура воздуха днем составит 26 градусов, ночью немного прохладнее – 22 градуса. Скорость ветра 14 м/с.

В среду, 28 июля, в Батуми синоптики прогнозируют облачную погоду, временами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус. Днем воздух прогреется до 27 градусов тепла. Скорость ветра 18 м/с.

В четверг, 29 июля, в Батуми ожидается дождь. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 22 градуса, а днем – 27 градусов тепла. Скорость ветра до 14 м/с.

В пятницу, 30 июля, в Батуми ожидается облачная погода. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 22-23 градуса. Днем – 27 градусов тепла. Скорость ветра до 4 м/с.

В субботу, 31 июля, в Батуми ожидается переменная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 22 градуса. А днем температура поднимется максимум до 27 градусов тепла.Скорость ветра до 7 м/с.

В воскресенье, 1 августа, в Батуми в течение дня сохранится облачная погода, возможны кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 21 градус, а днем поднимется максимум до 27 градусов тепла. Скорость ветра до 7 м/с.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.